Multas por más de 2 millones de euros a 8 panificadoras de Pamplona por pactar subidas de precios
El expediente tiene su origen en la denuncia de un particular en el que informaba de una supuesta subida generalizada en la misma fecha y con el mismo valor en diferentes comercios.
FACUA.org
Euskadi-26/07/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto multas por valor de más de dos millones de euros a ocho empresas panificadoras por haber acordado la subida de los precios de venta al público del pan fresco en la zona de Pamplona y su comarca.
Con fecha 23 de e