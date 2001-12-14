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Nace el primer portal de Internet en español dedicado a la información y defensa del consumidor

FACUA.org, Un portal para los consumidores, se presenta en el marco de unas jornadas de formación donde la Federación también mostrará su nuevo programa informático para la gestión de las consultas y reclamaciones de los consumidores

FACUA.org
España-14/12/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) presenta hoy viernes en Sevilla el primer portal de Internet en español dedicado a la información y defensa del consumidor. FACUA.org, un portal para los consumidores, incluye entre sus conte

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