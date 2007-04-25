Narbona afirma que la energía nuclear "no es la mejor opción para España" por motivos económicos y sociales
la ministra de Medio Ambiente apuntó que los españoles están entre los ciudadanos europeos que tienen "un nivel más alto de rechazo a la energía nuclear".
FACUA.org
España-25/04/2007
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La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirmó hoy que la energía nuclear «no es la mejor opción para España desde el punto de vista económico y social». La ministra, que participó hoy en los desayunos del Club Diálogos para