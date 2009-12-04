Naturhouse pierde un juicio contra la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas y su presidente

La multinacional, que ha recurrido la sentencia, solicitó 300.000 euros por intromisión en el derecho al honor.

FACUA.org
España-04/12/2009
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Naturhouse, multinacional de venta de productos dietéticos y franquiciadora de centros, interpuso una demanda contra la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas (AEDN) y su presidente, Giuseppe Russolillo. El motivo, unas declaraciones realizadas por éste

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