Nissan llama a revisión a 134.215 vehículos en EEUU por un posible fallo en los cinturones
Afecta a unidades del G35 sedán fabricados entre marzo de 2004 y agosto de 2006 y a los G35 coupés producidos entre abril de 2004 y mayo de 2007.
FACUA.org
América-05/05/2010
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La firma automovilística Infiniti, propiedad del consorcio Nissan, ha puesto en marcha una campaña de revisión en Estados Unidos que afecta a 134.215 vehículos.
El motivo es por un posible problema en el sensor de los cinturones de seguridad, según la A