Más noticias

Nissan llama a revisión a 134.215 vehículos en EEUU por un posible fallo en los cinturones

Afecta a unidades del G35 sedán fabricados entre marzo de 2004 y agosto de 2006 y a los G35 coupés producidos entre abril de 2004 y mayo de 2007.

FACUA.org
América-05/05/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La firma automovilística Infiniti, propiedad del consorcio Nissan, ha puesto en marcha una campaña de revisión en Estados Unidos que afecta a 134.215 vehículos.

El motivo es por un posible problema en el sensor de los cinturones de seguridad, según la A

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos