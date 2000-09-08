Novartis retira un anuncio denunciado por FACUA por vulnerar el Real Decreto de los 'productos milagro'
El anuncio de Revol Lecitina de Soja utilizaba el reclamo "Mantenga su colesterol a raya".
FACUA.org
España-08/09/2000
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Tras la denuncia presentada por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), la empresa Novartis Consumer Health ha remitido al Ministerio de Sanidad y Consumo «un compromiso absoluto y escrito sobre la adecuación de su futura publicidad a lo