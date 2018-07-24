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Nueva denuncia de FACUA contra Ryanair: su teléfono de atención a los afectados por la huelga es un 902

La asociación pide a Aecosan que inste a las comunidades autónomas a ejercer su potestad sancionadora. El uso de teléfonos de alto coste para la atención al consumidor vulnera la legislación estatal y europea.

FACUA.org
España-24/07/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha presentado una nueva denuncia contra Ryanair, esta vez por ofrecer una línea telefónica de alto coste con prefijo 902 para la atención a los pasajeros. Un teléfono (902 051 292) que está teniendo un elevado uso por parte de

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