Nueva herramienta en Internet del CSIC que facilita a los mayores el acceso a más de 22.000 recursos
Ofrece mapas de información sobre residencias, centros de día y servicios de teleasistencia y de atención a domicilio.
FACUA.org
España-12/05/2009
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Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han desarrollado SIGMayores, una nueva herramienta en Internet que facilita a las personas mayores el acceso a más de 22.000 recursos interactivos, con mapas de información sobre residencias, cen