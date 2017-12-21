Nueva retirada masiva de leche infantil de Lactalis por riesgo de salmonela en Francia y el extranjero
Se trata de 720 lotes de productos infantiles y nutricionales fabricados o envasados en la planta francesa de Craon desde el 15 de febrero.
FACUA.org
Internacional-21/12/2017
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Las autoridades francesas han ordenado una nueva retirada masiva de leche infantil del grupo Lactalis por riesgo de salmonela en Francia y en el extranjero. En concreto de se trata de 720 lotes de productos infantiles y nutricionales fabricados o envasados en la planta francesa de Craon, al oeste