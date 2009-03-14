Obama dice que la "inaceptable" situación de la seguridad alimentaria supone un "riesgo real para la salud pública"
Anuncia la inversión de 1.000 millones de dólares para reforzar la seguridad alimentaria en EEUU.
FACUA.org
América-14/03/2009
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El presidente de EEUU ha anunciado la creación de un grupo de trabajo intergubernamental para la seguridad alimentaria. Barack Obama denuncia que la situación actual es «inaceptable» y supone un «riesgo real para la salud pública», informa la agencia AFP.