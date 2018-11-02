Octubre finalizó con una subida interanual del 4,3% en la factura eléctrica del usuario medio
Ha vuelto a superar los 80 euros por tercer mes consecutivo. FACUA critica que el Gobierno siga sin emprender medidas de alcance para abaratar el recibo.
FACUA.org
España-02/11/2018
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Octubre finalizó con una subida interanual del 4,3% en la factura eléctrica del usuario medio, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. Su importe estuvo 3,35 euros por encima de los 77,25 de hace doce meses.
FACUA critica que el Gobierno siga s