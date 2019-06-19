Ojo al cobro ilegal por no entregar el router: FACUA logra que Vodafone devuelva 120 euros a un usuario
Las compañías de telecomunicaciones están obligadas a gestionar la recogida de los equipos y deben acudir a los domicilios a por los mismos.
FACUA.org
Canarias-19/06/2019
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