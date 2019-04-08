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Olga Ruiz, presidenta de FACUA Andalucía, participa en el acto #ParticipoyDecido por las elecciones 28A

El encuentro está organizado por distintas entidades civiles y se celebrará este martes 9 de abril en Las Setas, en Sevilla.

FACUA.org
Andalucía-08/04/2019
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La presidenta de FACUA Andalucía, Olga Ruiz, participará este martes 9 de abril en el acto #ParticipoyDecido organizado por distintas entidades civiles de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril. El encuentro comenzará a las 18

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