Olga Ruiz, presidenta de FACUA Andalucía, participa en el acto #ParticipoyDecido por las elecciones 28A
El encuentro está organizado por distintas entidades civiles y se celebrará este martes 9 de abril en Las Setas, en Sevilla.
FACUA.org
Andalucía-08/04/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La presidenta de FACUA Andalucía, Olga Ruiz, participará este martes 9 de abril en el acto #ParticipoyDecido organizado por distintas entidades civiles de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril. El encuentro comenzará a las 18