Onlineticketshop lo vuelve a hacer: ahora revende ilegalmente entradas de Bruno Mars en Madrid
FACUA la denunció la semana pasada por hacer lo mismo para el espectáculo de Pearl Jam en Barcelona. La promotora Live Nation confirma que no tiene relación alguna con esta plataforma.
FACUA.org
España-11/12/2017
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l evento tendrá lugar el 22 de junio de 2018 y las entradas se ponen a la venta oficial el 14 de diciembre. | Imagen: flickr.com/nightterrorx (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante el Ayuntamiento de Madrid a la web onlineticketshop.es por la reventa ilegal de entradas para el concierto que Bruno Mars dará en el Estadio Wanda Metropolitano de la capital en junio de 2018. Es la