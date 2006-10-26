Ono cobra 139 euros a usuarios que piden la baja aunque la 'multa' ni siquiera aparezca en sus contratos
FACUA presenta una denuncia ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.
FACUA.org
España-26/10/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a Ono ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio tras recibir varias denuncias de usuarios a los que la compañía cobró ilegalmente 139,20