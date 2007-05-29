Orange anula a un socio de FACUA facturas por casi 20.000 euros en llamadas y SMS inexistentes
La compañía de móvil exigió el pago durante meses sin prestar atención a las reclamaciones del usuario, donde argumentaba que muchas conversaciones y mensajes aparecían en los recibos como si se hubiesen realizado simultáneamente.
FACUA.org
España-29/05/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha logrado que Orange anule a un usuario de su operador móvil facturas por importe de casi 20.000 euros en llamadas y mensajes internacionales y en roaming que no se habían producido.
M.O.O., socio d