Orange facturó a un usuario más de 1.000 euros por una llamada de 0 segundos 'realizada' a sí mismo durante un vuelo con el móvil apagado
Tras la reclamación de FACUA, la compañía ha dejado de exigir el pago y reconoce que se trató de un error.
FACUA.org
España-02/08/2010
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Imagen: Orange.
Orange facturó a un usuario más de 1.000 euros por una llamada de 0 segundos realizada a su mismo número durante un vuelo en avión con el móvil apagado. Tras la reclamación de FACUA-Consumidores en Acción, la compañía ha dejado