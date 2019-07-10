Orange incluyó a un usuario en un fichero de morosos por una deuda de otro cliente con el mismo nombre
La única diferencia consistía en una letra del primer apellido. FACUA Madrid ha logrado que la operadora anule los importes pendientes de pago y saque sus datos del fichero.
FACUA.org
Madrid-10/07/2019
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Tras la reclamación de FACUA Madrid, Orange ha anulado una supuesta deuda y eliminado de un fichero de morosos a un usuario al que le reclamaban el pago de unas cantidades que realmente pertenecían a otra persona, pero que por un error de la compañía, al introducir lo