Orange intentó cobrar 800 euros a un usuario que canceló una portabilidad tras cambiarle las condiciones
Tras la reclamación de FACUA, la compañía le ha devuelto el dinero que cargó en su cuenta. Empezó a enviarle facturas pese a que ni siquiera le prestó los servicios ofertados.
FACUA.org
Baleares-27/02/2019
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José Arnoldo Ibáñez, un socio de FACUA en Palma de Mallorca que le ha ganado la batalla a Orange y sus cargos fraudulentos.
Orange ha anulado varios cargos por un total de 819 euros que intentó cobrar a un socio de FACUA pese a que éste canceló la portabilidad con la empresa tras ser informado de que no le iban a mantener las condiciones que le ofrecieron inicialmente. Durante dos meses, la compa&