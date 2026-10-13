Más noticias

Ordenan la retirada del complemento alimenticio El Toro por contener una sustancia farmacológica empleada contra la disfunción eréctil

La sustancia activa sildenafilo no se declara en su etiquetado, presentando el producto como natural y ocultando al consumidor su verdadera composición.

FACUA.org
España-13/10/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado el cese de comercialización y retirada del mercado del complemento alimenticio El Toro por contener en su composición una sustancia farmacológica usada contra la disfunción eréctil y no decl

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos