Ordenan la retirada del complemento alimenticio El Toro por contener una sustancia farmacológica empleada contra la disfunción eréctil
La sustancia activa sildenafilo no se declara en su etiquetado, presentando el producto como natural y ocultando al consumidor su verdadera composición.
FACUA.org
España-13/10/2026
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado el cese de comercialización y retirada del mercado del complemento alimenticio El Toro por contener en su composición una sustancia farmacológica usada contra la disfunción eréctil y no decl