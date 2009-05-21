Nuestras acciones

Ordenan la retirada del mercado de jabones con apariencia de caramelos y pasteles

Han sido incluidos en la red de alerta a instancia de las autoridades de Consumo andaluzas.

FACUA.org
España-21/05/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción informa de la existencia en el mercado de jabones con apariencia de caramelos y pasteles, que pueden ser ingeridos por niños con el consiguiente riesgo de asfixia.

Dos de los jabones tienen la apariencia de un caramelo y una piruleta y pertenecen

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos