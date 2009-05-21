Ordenan la retirada del mercado de jabones con apariencia de caramelos y pasteles
Han sido incluidos en la red de alerta a instancia de las autoridades de Consumo andaluzas.
FACUA.org
España-21/05/2009
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FACUA-Consumidores en Acción informa de la existencia en el mercado de jabones con apariencia de caramelos y pasteles, que pueden ser ingeridos por niños con el consiguiente riesgo de asfixia.
Dos de los jabones tienen la apariencia de un caramelo y una piruleta y pertenecen