Ordenan la retirada del mercado de ocho cargadores de móviles por riesgos eléctricos
Carecen de aislamientos adecuados, pueden quedar al descubierto partes activas al deformarse sus envolventes, no son resistentes a la humedad o no superan el ensayo de rigidez dieléctrica.
FACUA.org
España-26/04/2011
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FACUA-Consumidores en Acción informa que las autoridades de Consumo han ordenado en lo que va de año la retirada del mercado de ocho modelos de cargadores de teléfonos móviles peligrosos por riesgos eléctricos.
Los cargadores han sido incorporados a la r