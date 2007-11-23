Ordenan la retirada del mercado de quince modelos de guirnaldas luminosas
FACUA advierte que la empresa valenciana Vidal acumula casi la mitad de las órdenes de inmovilización de este tipo de artículos efectuadas en 2007, que se suman a las de diversos productos importados por la firma.
FACUA.org
España-23/11/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) informa que las autoridades de Consumo han ordenado este año la retirada del mercado de quince modelos de guirnaldas luminosas por defectos de calidad que provocan riesgos de choque eléctrico.
Estas quince guirnal