Organizaciones de la sociedad civil se unen en la campaña #NoMásCortesDeLuz
Presentan un manifiesto con seis reivindicaciones para acabar con los cortes de luz a familias sin recursos y las elevadas tarifas que sufren los usuarios.
FACUA.org
España-24/11/2016
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Este jueves 24 de noviembre más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil han presentado en rueda de prensa una campaña contra los cortes de luz a familias sin recursos y las tarifas abusivas del sector eléctrico.
Los usuarios pueden unirse a esta iniciati