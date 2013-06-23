Para llenar las salas, que bajen los precios, aumenten las promociones y #tarifaplanacineYA
La subida del IVA ha sido un atentado gubernamental contra la cultura, pero distribuidores y exhibidores deben tomar medidas para atraer al público.
FACUA.org
España-23/06/2013
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La subida del IVA ha representado un auténtico atentado gubernamental contra la cultura, pero FACUA advierte que distribuidores y exhibidores deben tomar medidas para atraer al público.
El estreno simultáneo en salas de cine, Internet, DVD y Blu Ray es una de las f&oac