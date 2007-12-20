Patentes y Marcas da la razón a Carbonell en su litigio por la etiqueta de La Española
El Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas también ha admitido los argumentos del grupo SOS Cuétara.
FACUA.org
España-20/12/2007
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La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha dado la razón a SOS Cuétara al denegar a Aceites del Sur el registro de su marca La Española por el parecido de su etiqueta con la de Carbonell, la aceitera del grupo alimenticio.
La OEPM niega la inscripci&oac