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Patentes y Marcas da la razón a Carbonell en su litigio por la etiqueta de La Española

El Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas también ha admitido los argumentos del grupo SOS Cuétara.

FACUA.org
España-20/12/2007
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La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha dado la razón a SOS Cuétara al denegar a Aceites del Sur el registro de su marca La Española por el parecido de su etiqueta con la de Carbonell, la aceitera del grupo alimenticio.

La OEPM niega la inscripci&oac

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