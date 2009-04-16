Paulo Coelho cree que quien no intercambia obras culturales es "egoísta", "amargado" y "solitario"
El escritor muestra su apoyo al sitio 'web' The Pirate Bay, objeto de una demanda cuyo fallo se conoce el 17 de abril.
FACUA.org
Internacional-16/04/2009
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El escritor Paulo Coelho es un firme defensor del intercambio de obras por parte del público sin ánimo de lucro. El novelista compartió algunos de sus libros a través de redes P2P, lo que cree que ayuda a promocionar a un artista.
A su juicio, intercambi