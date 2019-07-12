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¿Pensando en hacerte un tatuaje? FACUA Sevilla resuelve tus dudas

Saber qué personas pueden realizar estas técnicas, cómo deben ser los materiales utilizados o qué información deben ofrecer a los consumidores es imprescindible para que no haya problemas con el resultado.

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Sevilla-12/07/2019
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A la hora de pensar en tatuarnos la piel o hacernos un piercing es importante tener claro el diseño y dónde se va a situar, pero lo es mucho más conocer cuáles son los derechos y obigaciones de los usuarios de este servicio. Saber qué personas pueden re

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