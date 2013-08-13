Pilotos de Ryanair reclaman a las autoridades una investigación sobre seguridad aérea
El 89% considera que la compañía no es 'transparente' ni 'abierta' en estos temas y un 67% no se siente cómodo planteando a la dirección problemas relacionados con la seguridad.
FACUA.org
Internacional-13/08/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Una encuesta realizada por el Grupo de Pilotos de Ryanair (RPG), agrupación sindical no reconocida por la aerolínea, publicada por el diario Financial Times, revela que el 94% de los trabajadores de la compañía aérea consultados cree que las autoridades