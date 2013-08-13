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Pilotos de Ryanair reclaman a las autoridades una investigación sobre seguridad aérea

El 89% considera que la compañía no es 'transparente' ni 'abierta' en estos temas y un 67% no se siente cómodo planteando a la dirección problemas relacionados con la seguridad.

FACUA.org
Internacional-13/08/2013
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Una encuesta realizada por el Grupo de Pilotos de Ryanair (RPG), agrupación sindical no reconocida por la aerolínea, publicada por el diario Financial Times, revela que el 94% de los trabajadores de la compañía aérea consultados cree que las autoridades

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