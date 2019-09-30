¿Por qué ha decidido FACUA no participar en la macrodemanda alemana contra Volkswagen?
La sentencia no se pronunciará sobre indemnizaciones individuales. Si se gana, cualquier usuario que quiera reclamarlas en Alemania tendrá que iniciar un nuevo procedimiento judicial.
FACUA.org
Europa-30/09/2019
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El 29 de septiembre finalizó el plazo que tenían los afectados por la manipulación de los motores diésel del grupo Volkswagen para sumarse a la causa judicial abierta en Alemania a instancias de la federación de consumidores Verbraucherzentrale Bundesverba