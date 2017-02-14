Primero con Luis Pineda y ahora con Eduardo Inda: destapamos los montajes difamatorios de María Rosa Díez
Está detrás de decenas de perfiles en Twitter y webs, como la que inventa una querella por estafa contra FACUA. En la red hay numerosas informaciones que la acusan de acoso, spam, amenazas, plagios e impagos.
FACUA.org
España-14/02/2017
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Eduardo Inda usó un montaje de la empresaria María Rosa Díez para acusar a FACUA-Consumidores en Acción de ser «la nueva Ausbanc» y haber «estafado más de 1 millón de euros». El equipo jurídico de