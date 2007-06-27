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Problemas informáticos han dificultado hoy la renovación de DNI y pasaportes

Un fallo en las líneas de conexión entre la central de Madrid y otras comisarías españolas ha provocado largas colas.

FACUA.org
España-27/06/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha constatado que un problema de conexión entre la central de Madrid y comisarías de distintos puntos de España ha provocado que durante la mañana de hoy numerosos usuarios que han intentado gestionar sus pa

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