Prohíben la importación de cuatro zapatos de seguridad de las marcas Zante, Safety Shoes y J'hayber
La Aecosan ha constatado el riesgo de lesiones diversas tras haber realizado las pruebas de impacto y perforación sobre los modelos Siena, Gs-Stone S3-B, GS-Tech S1P y 85021 Indiana Camel
FACUA.org
España-27/11/2017
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FACUA-Consumidores en Acción informa de que la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) ha prohibido la importación de varios modelos de calzado de seguridad de las marcas Zante, Safety Shoes y Subway by J’hayber.
Los modelo