Prohibida en la UE la venta de huevos de aves infectadas por salmonella o que no hayan sido sometidas a control
El control de la bacteria en las gallinas ponedoras es obligatorio desde 2008 en las granjas de la UE.
FACUA.org
Europa-06/01/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Desde el 1 de enero está prohibida en la UE la comercialización para consumo humano de huevos procedentes de aves que no hayan sido sometidas a los controles contra la salmonella o que hayan sido infectadas por esta bacteria.
Bruselas pretende con esta medida «eliminar to