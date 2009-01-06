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Prohibida en la UE la venta de huevos de aves infectadas por salmonella o que no hayan sido sometidas a control

El control de la bacteria en las gallinas ponedoras es obligatorio desde 2008 en las granjas de la UE.

FACUA.org
Europa-06/01/2009
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Desde el 1 de enero está prohibida en la UE la comercialización para consumo humano de huevos procedentes de aves que no hayan sido sometidas a los controles contra la salmonella o que hayan sido infectadas por esta bacteria.

Bruselas pretende con esta medida «eliminar to

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