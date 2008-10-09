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Propietarios de vehículos Range Rover Sport y Discovery 3 deben llevarlos a revisión por un defecto de fabricación

Un posible fallo interno en la bomba de alta presión de combustible podría generar inyecciones incorrectas o pérdidas, con el consiguiente riesgo de accidente de tráfico.

FACUA.org
España-09/10/2008
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FACUA-Consumidores en Acción informa que Land Rover España ha llamado a revisión a propietarios de sus modelos Range Rover Sport (LS) y Discovery 3 (LA) por un defecto de fabricación que implica riesgo de accidente de tráfico.

La empresa ha comunicado el

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