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Protección de Datos insta a Microsoft a reducir el tiempo de retención de información de usuarios

La compañía incide en que no cede datos de sus usuarios a terceras personas sin recibir antes una orden judicial norteamericana.

FACUA.org
España-18/09/2007
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) instó hoy a Microsoft a reducir el tiempo de retención de la información de sus usuarios, un periodo de 18 meses durante el que la compañía guarda los datos de quienes trabajan con sus sistemas.

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