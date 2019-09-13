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PSOE, PP y Ciudadanos vetan que FACUA acuda al Congreso a explicar sus datos sobre la Listeria

El portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, ha criticado que "ven más importante tapar los errores que mejorar las cosas para que la historia no vuelva a repetirse".

FACUA.org
España-13/09/2019
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Partido Popular, PSOE y Ciudadanos han unido sus votos en la Mesa del Congreso para vetar que el vicepresidente y portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, acuda a sede parlamentaria, a petición del grupo Unidas Podemos, para informar ac

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