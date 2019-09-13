PSOE, PP y Ciudadanos vetan que FACUA acuda al Congreso a explicar sus datos sobre la Listeria
El portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, ha criticado que "ven más importante tapar los errores que mejorar las cosas para que la historia no vuelva a repetirse".
FACUA.org
España-13/09/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El coordinador regional de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y el vicepresidente y portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, se reunieron el pasado 29 de agosto para tratar la alerta alimentaria por el brote de listeriosis.
Partido Popular, PSOE y Ciudadanos han unido sus votos en la Mesa del Congreso para vetar que el vicepresidente y portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, acuda a sede parlamentaria, a petición del grupo Unidas Podemos, para informar ac