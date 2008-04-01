Ratificada la condena a la productora de 'Salsa rosa' por intromisión ilegítima en la intimidad de Juan Ramón Lucas
Boomerang TV deberá indemnizarle con 50.000 euros y el fallo tendrá que ser difundido en televisión.
FACUA.org
España-01/04/2008
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La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado una sentencia por la que se condena a la productora Boomerang TV a indemnizar con 50.000 euros al periodista Juan Ramón Lucas por intromisión ilegítima en los derechos a la intimidad personal y familiar, en un reportaje d