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Ratificada la condena a la productora de 'Salsa rosa' por intromisión ilegítima en la intimidad de Juan Ramón Lucas

Boomerang TV deberá indemnizarle con 50.000 euros y el fallo tendrá que ser difundido en televisión.

FACUA.org
España-01/04/2008
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La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado una sentencia por la que se condena a la productora Boomerang TV a indemnizar con 50.000 euros al periodista Juan Ramón Lucas por intromisión ilegítima en los derechos a la intimidad personal y familiar, en un reportaje d

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