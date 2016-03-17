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Reino Unido aprueba una tasa para las bebidas azucaradas

El nuevo impuesto tendrá dos rangos en función de la cantidad de azúcar añadida y entrará en vigor dentro de dos años.

FACUA.org / Europa Press
Europa-17/03/2016
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El Gobierno de Reino Unido ha aprobado un nuevo impuesto que gravará las bebidas azucaradas. La nueva tasa tendrá dos rangos, uno para aquellas bebidas con azúcar añadido por encima del límite de 5 gramos por 100 mililitros y otro para las que superen los 8 gram

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