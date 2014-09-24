Reino Unido multa con 48 millones a Barclays por poner en riesgo activos de sus clientes
La Autoridad de Conducta Financiera de dicho país considera que la situación de solvencia provocó un riesgo de costes adicionales y retrasos prolongados en los usuarios del banco.
Europa Press
Europa-24/09/2014
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La Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido (FCA por sus siglas en inglés) ha impuesto una multa de 48 millones de euros (37,7 millones de libras) a Barclays por no proteger adecuadamente activos en custodia de sus clientes por valor de 21 millones de euros (16,5 millones de libras)