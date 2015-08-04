Renault llama a revisión en España a los vehículos del modelo Clio IV fabricados entre 2013 y 2014
La empresa ha indicado que se trata de un problema con el freno delantero. No se han indicado cuántas unidades pueden verse afectadas.
FACUA.org
España-04/08/2015
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Renault se ha puesto en contacto con los propietarios de los Clio IV afectados para efectuar un control del sistema de frenos. | Imagen: Renault.es
El fabricante francés de coches Renault ha llamado a revisión en España a los vehículos del modelo Clio IV fabricados entre el 5 de marzo de 2013 y el 10 de septiembre de 2014.
La empresa ha notificado a las autoridades de consumo que hay «riesgo de agresi&oa