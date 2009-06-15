Renfe pone en marcha las nuevas lanzaderas AVE entre Jaén, Córdoba, Sevilla y Cádiz
El nuevo tren está preparado para circular tanto por vías de ancho convencional como por líneas de alta velocidad.
FACUA.org
Andalucía-15/06/2009
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La compañía de transporte ferroviario Renfe pondrá en marcha a partir de este lunes el nuevo servicio AVE lanzadera Jaén-Córdoba-Sevilla-Cádiz con los nuevos trenes de alta velocidad y ancho variable de la serie 121.
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