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Repsol, Moeve y BP han aprovechado el maquillaje fiscal del Gobierno para inflar el precio del gasóleo entre 2 y 5 céntimos más

FACUA insiste en reclamar al Gobierno que fije topes a los precios del combustible ya que es la única forma de frenar las subidas abusivas.

FACUA.org
España-26/03/2026

Las tres principales cadenas de gasolineras han aprovechado el maquillaje fiscal del Gobierno para inflar de media entre 2 y 5 céntimos el precio del gasóleo. Así lo pone de manifiesto el último análisis realizado por FACUA-Consumidores en Acción, por el que ha comparado la evolución del precio

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