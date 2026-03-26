Repsol, Moeve y BP han aprovechado el maquillaje fiscal del Gobierno para inflar el precio del gasóleo entre 2 y 5 céntimos más
FACUA insiste en reclamar al Gobierno que fije topes a los precios del combustible ya que es la única forma de frenar las subidas abusivas.
FACUA.org
España-26/03/2026
Las tres principales cadenas de gasolineras han aprovechado el maquillaje fiscal del Gobierno para inflar de media entre 2 y 5 céntimos el precio del gasóleo. Así lo pone de manifiesto el último análisis realizado por FACUA-Consumidores en Acción, por el que ha comparado la evolución del precio