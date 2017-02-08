Repsol será indemnizada con otros 109 millones por verse obligada a vender butano a pérdida
El Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional declaran el derecho de la petrolera por la fijación de un precio insuficiente para cubrir costes entre 2009 y 2012.
Europa Press
España-08/02/2017
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Repsol será compensada por haber sido obligada a vender a pérdida. | Imagen: flickr.com/18016623@N00 (CC BY 2.0).
El Estado deberá indemnizar a Repsol Butano con otros 109,5 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial por los daños causados a la empresa al obligarla a vender butano a pérdida. En tres sentencias, una de la Audiencia Nacional y dos del Tribunal Supremo, la