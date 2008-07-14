Retirada del mercado una pareja de peluches de la marca Vicky & Beck
Tras el expediente abierto por el Instituto Gallego de Consumo a la firma gallega Trebellos ante el riesgo de desprendimiento de partes pequeñas.
FACUA.org
España-14/07/2008
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FACUA-Consumidores en Acción informa que las autoridades de Consumo ordenaron la retirada del mercado de una pareja de peluches de la marca Vicky & Beck, identificados con el código 29012.
Su fabricante, la empresa Trebellos, con sede en Santiago (A Coruña), ha i