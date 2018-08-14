Nuestras accionesInmovilizadas 4.500 unidades en total

Retirados en Baleares 4.000 juguetes de slime por su peligro para la salud de los menores

La Dirección General de Consumo de esta comunidad autónoma ha tomado esta decisión por el excesivo contenido de ácido bórico en estos productos.

FACUA.org
Baleares-14/08/2018
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La Dirección General de Consumo de Baleares ha retirado del mercado balear 4.500 unidades de juguetes de slime, ya que pueden ser perjudiciales para la salud de los niños por un excesivo contenido de ácido bórico. Se pueden dar problemas de intoxicación en la p

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