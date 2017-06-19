Retiran más de 21.000 juguetes 'spinner' por ser peligrosos para los niños
Carecían del etiquetado obligatorio, contenían piezas pequeñas de fácil desmontaje y algunos en forma de estrella tenían terminaciones punzantes.
FACUA.org / Europa Press
España-19/06/2017
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La Guardia Civil ha retirado 21.795 juguetes spinner del mercado por varias irregularidades, entre ellas por ser peligrosos para los niños, sus principales usuarios. Los agentes localizaron estos juguetes en inspecciones en tres comercios de venta de productos chinos de Badalona (