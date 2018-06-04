Más noticias

Retiran un lote de la bebida de fresa, plátano y soja Hacendado por contener proteína de leche de vaca

Mercadona ha avisado de que se trata del lote L-D068DA, con fecha de caducidad de 3 de septiembre de 2018 y que se vende en formato de pack de tres minibricks de 330 mililitros.

Europa Press
España-04/06/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El interproveedor J. García Carrión ha comunicado a Mercadona que proceda a retirar de sus supermercados un lote del producto de bebida de fresa, plátano y soja Hacendado por contener trazas de proteína de leche de vaca. La decisión se ha tomado de forma coordin

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos