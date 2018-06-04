Retiran un lote de la bebida de fresa, plátano y soja Hacendado por contener proteína de leche de vaca
Mercadona ha avisado de que se trata del lote L-D068DA, con fecha de caducidad de 3 de septiembre de 2018 y que se vende en formato de pack de tres minibricks de 330 mililitros.
Europa Press
España-04/06/2018
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Imagen: Mercadona/FACUA
El interproveedor J. García Carrión ha comunicado a Mercadona que proceda a retirar de sus supermercados un lote del producto de bebida de fresa, plátano y soja Hacendado por contener trazas de proteína de leche de vaca. La decisión se ha tomado de forma coordin