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Retiran varios lotes del test de embarazo ClearBlue Digital por un error en las instrucciones

La Aemps ha informado de los lotes afectados son el MSP947/1SA, MSP948/1SB, MSP946/1SB, MSP944/2SB, MSP943/1SA, MSP944/1SB, MSP947/1SB, MSP950/2SA y MSP950/2SB.

Europa Press
España-06/12/2019
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha informado de la retirada determinados lotes del test de embarazo ClearBlue Digital con indicador de ‘Semanas-1CT’, de la empresa SPD Swiss P

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