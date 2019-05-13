Reventa: Tras la denuncia de FACUA, Cataluña abre expediente sancionador a una filial de Ticketmaster
Horas después de salir a la venta, la web de la plataforma anunciaba que las entradas estaban agotadas y las ofertaba por hasta el triple de su precio original.
FACUA.org
España-13/05/2019
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Tras la denuncia presentada por FACUA-Consumidores en Acción en noviembre de 2016, la Agencia Catalana de Consumo ha incoado expediente sancionador a una filial de Ticketmaster por dedicarse a la reventa de entradas de espectáculos. Durante años, la plataforma propiedad del g